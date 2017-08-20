​ رئيس "المصريين الأحرار" ناعيًا رفعت السعيد: ما تركه إرث للأجيال القادمة

كتبت- مروه شوقي:

قال محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار، إن "رفعت السعيد قامة سياسية وفكرية، ومع كل الاختلافات السياسية والاجتماعية بيننا وبين حزب التجمع، إلّا أنه كان هناك من الثوابت الوطنية التي ليس هناك اختلاف عليها وكان رفعت السعيد متمسك بها بشكل واضح في كل حياته السياسية".

وأضاف العلايلي، في تصريح لمصراوي، إن أعماله الفكرية تخص جميع المصريين وليس طيف سياسي بعينه، فهو قامة هامة على المستوى الفكري وما تركه إرث للأجيال القادمة.

وأقيم عزاء الدكتور رفعت السعيد السياسي والمفكر اليساري الكبير بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكان في استقبال المعزين قيادات حزب التجمع في مقدمتهم رئيس الحزب سيد عبد العال، وعضو المكتب الرئاسي للتجمع حسين عبد الرازق، والمتحدث الرسمي نبيل زكي.

وتوفي السعيد، مساء الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".

ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".