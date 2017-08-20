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بالصور- مدير مكتب رئيس الجمهورية وكبار المسئولين ​في عزاء رفعت السعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور- مدير مكتب رئيس الجمهورية وكبار المسئولين ​في عزاء رفعت السعيد

10:35 م الأحد 20 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- توافد مسؤولين وشخصيات عامة على عزاء رفعت السعيد

الألبوم التالى

بالصور- توافد مسؤولين وشخصيات عامة على عزاء رفعت السعيد

كتبت- مروة شوقي:تصوير- محمود عبدالناصر:شارك مدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار في عزاء الدكتور رفعت السعيد السياسي والمفكر اليساري الكبير المقام حالياً بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.وشارك في العزاء وزير الثقافة حلمي النمنم، والفنان الكبير عادل إمام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد فايق، ووكيل مجلس النواب سليمان وهدان، بجانب عدد كبير من الشخصيات العامة.وحضرت لتقديم واجب العزاء الإعلامية عزة مصطفى، وخالد الدرندلني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، وعضوا مجلس النواب البدري فرغلي وصلاح حسب الله، وسكرتير عام نقابة الصحفيين حاتم زكريا، والإعلامي محمد الباز، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، والكاتب الصحفي جمال فهمي.كما شارك رئيس قناة "" محمود مسلم ، والكابتن محمود الخطيب، وجودة عبد الخالق وزير الأسبق، وعلي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور عصام فرج، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي، والإعلامي سيد علي، وسكرتير عام حزب الوفد المهندس حسام الخولي، ورئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.وقدم واجب العزاء الأمين العام لائتلاف دعم طاهر أبو زيد، ورئيس ائتلاف دعم مصر المهندس محمد زكي السويدي ، والدكتور محمود العلايلي ، ونائب رئيس حزب الوفد المهندس حسام الخولي، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فؤاد بدراوي، وعضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عبد الفتاح محمد يحيى.وكان قد حضر لتقديم واجب العزاء كل من وزيري التموين الدكتور علي المصيلحي، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، والمهندس عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق.كما جاء ضمن المعزين كل من نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، والكاتب والسياسي عبد الحليم قنديل، والكاتب الصحفي والسياسي أسامة الغزالي حرب، والكاتب الصحفي محمود مسلم، ورئيس النادي الأهلي محمود طاهر، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق.وكان في استقبال المعزين قيادات حزب التجمع في مقدمتهم رئيس الحزب سيد عبد العال، وعضو المكتب الرئاسي للتجمع حسين عبد الرازق، والمتحدث الرسمي نبيل زكي.وتوفي السعيد، مساء الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".

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