وزير الثقافة: عثمان بن عفان قدم خدمة عظيمة للإسلام بحفظه للقرآن

كتبت- نسمه فرج:

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، إن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين قدم خدمة عظيمة للإسلام والمسلمين بحفاظه على القرآن الكريم.

وأضاف النمنم: "إذا استطعنا أن نسأل التاريخ فعلينا ماذا لو لم يقم الخلفية الثالث عثمان بن عفان بالحفاظ على المصحف؟ فهذا كان سيجعله عرضة للتحريف".

وتابع: "إن هذا الرجل رمُي بالكفر وقُتل ورفضوا أن يدفن في مدافن المسلمين وفي هذا الزمن يطل علينا أحفاد قتلة عثمان".

وعاد النمنم: "نتقدم بالشكر للدكتور صابر عرب وزير الثقافة السابق على قراره في مارس 2011 بضرورة ترميم مصحف عثمان بالرغم من تحذير الجميع له بأن حالة المصحف لا تحتمل ذلك إلا أنه تحمل القرار على مسؤليته الشخصية".

كما تقدم بالشكر لكل من جاء على منصب رئيس دار الكتب حتى اليوم مؤكدًا أن "العمل داخل وزارة الثقافة يتم حسب خطط موضوعة وليس بشكل فردي".

وطالب النمنم، الدكتور أحمد الشوكي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، بأن يستجيب لمطلب وزير الاوقاف في أن يذهب فريق من مركز ترميم دار الكتب إلى مبنى وزارة الأوقاف لكي يبحثوا في النسخة الأخرى من مصحف عثمان، فإن كان هناك خمسة نسخ في العالم فيوجد في مصر فقط نسختين منه وهذا دليل على مكانة مصر.

كانت عملية ترميم المصحف بدأت في مارس 2011، بقرار من الدكتور محمد صابر عرب وقت توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

واستغرق الترميم 6 سنوات وقام به فريق عمل من خبراء الترميم بعد دراسة حالة المصحف ووضع خطة لترميمه، واستيراد مواد خام من معمل ترميم الجلود بانجلترا حرصًا على الوصول لأفضل النتائج.

يذكر أن مصحف 139 هو أحد النسخ التي أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه بنسخها سنة 25 هجرياً، وإرسالها إلى المدن الإسلامية في ذلك الوقت -وفقًا لما ذكره المقريزي في الخطط المقريزية ربما كان المصحف هو النسخة التي كان يقرأ بها سيدنا عثمان رضي الله عنه يوم مقتله.