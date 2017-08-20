أمين العهدة بمستشفيات جامعة القاهرة ينفي الشبهة الجنائية بحريق "القصر العيني"

كتب - محمود السعيد:

كشفت معاينة وليد زهوي مدير نيابة مصر القديمة، لحريق مستشفى القصر العيني، التهام النيران لبعض المحتويات بـ 7 غرف بالطابق الـ 4 من المستشفى الخاص بشئون العاملين والأطباء، وتبين وجود تلفيات بالمكاتب والأوراق.

وانتدبت النيابة أمس السبت، المعمل الجنائي "شعبة الحرائق"، لمعاينة موقع حريق الدور الرابع بمستشفى القصر العيني بالمنيل والخاص بشئون العاملين والأطباء، لبيان أسباب الحريق وما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

واستمعت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، لأقوال أمين العهدة بمستشفيات جامعة القاهرة، والذي أكد عدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق، وأنه عند صعوده للدور الـ 4 بالمستشفى اشتم رائحة دخان منبعثة من الغرف الخاصة بشئون الأطباء، ولم يكن معه المفتاح الخاص بها، مما اضطره للنزول وإحضار المفاتيح، ومحاولة السيطرة على النيران، ولكنها امتدت لغرف شئون العاملين والأطباء معًا.

ومن المقرر أن تستمع النيابة لعدد آخر من العاملين بالمستشفى للتوصل لأسباب وقوع الحريق، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وراء الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بوجود حريق بالطابق الرابع بمستشفى القصر العينى بالمنيل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.