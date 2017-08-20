خبير مفرقعات ينفذ بيانا عمليا للتعامل مع الأجسام الغريبة وتفكيكها.. صور

بالصور- "حطام على الطريق".. آخر ما تبقى من حادث أتوبيسي طريق السخنة

كتب - محمد شعبان:

تفقد اللواء مجدي الشلقاني، نائب مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، يرافقه اللواء علي عبد المقصود، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، إدارة الحماية المدنية بالمنوفية.

وحرص "الشلقاني" على تفقد أماكن إقامة الأفراد "العنابر"، ومشاهدة بيان عملي لإخماد الحرائق، وكيفية تعقيم المنشآت من الداخل والخارج.

ونفذ أحد خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بالمنوفية، بيانا عمليا للتعامل مع الأجسام الغريبة، بدءا من عملية الفحص انتهاء بتفكيكها دون إصابات.

كما تم تنفيذ تجربة عملية للجهاز الآلي "روبوت"؛ للكشف عن المفرقعات والأجسام الغريبة داخل سيارة، وطريقة التعامل مع الصندوق المشتبه في أنه يحوي عبوة ناسفة.

وأثنى مساعد وزير الداخلية على درجة استعداد القوات، وتطوير المعدات والسيارات، والعمل بروح الفريق الواحد.