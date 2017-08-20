سفيرة جنوب السودان بالقاهرة: "مصر أم الدنيا".. والجميع يشرب من كوب واحد (حوار)
سفيرة جنوب السودان بالقاهرة: "مصر أم الدنيا".. والجميع يشرب من كوب واحد (حوار)
09:55 م الأحد 20 أغسطس 2017
مصر دولة أفريقية في المقام الأول، وجولة الرئيس ليست الأولى في القارة، وهي النتاج الطبيعي للعلاقات بين دول النيل الواحد.شخصياً أرى أن مصر عادت إلى أحضان القارة السمراء، وأستطيع أن أقولها صراحة "مصر لا تتأخر عن تلبية نداءات أية دولة إفريقية".
حددى لنا أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر وجنوب السودان؟القاهرة تدعم الاستقرار والتواصل بين الأطراف السودانية، ونحن ننظر للدور الذي تلعبه مصر لترسيخ روح العمل المشتركة بأهمية قصوى لإيماننا أن التنمية تأتي من خلال الاستقرار، ثانياً مصر تدعمنا في مشروعات البنية التحتية، كما وُقِّعت اتفاقيات بين القاهرة وجوبا في ديسمبر من العام الماضي تهدف لدعم العمل الفني في مجال الموارد المائية.هناك خلافات وملفات عالقة بين مصر ودول حوض النيل، أين تقفون منها؟أعرف جيداً ما تريد الحديث حوله، أصر على أن القاهرة قادرة على احتواء دول حوض النيل، في ظل السياسة التي تتبعها حاليا والمختلفة تماماً عن سابقتها، كما أثق في عقلانية الدول الأفريقية وإدراكها أن الصراع لن يؤدى إلى شيء، بل سيزيد من المشكلات التي لا تجد طريقاً للعودة.أخيراً ما الرسالة التي تحبين إرسالها لشعب مصر؟مصر حقاً أم الدنيا كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقول بكل أمانة نيابة عن شخصي وحكومة بلدي، إن ما يجمعنا بدولة مصر حب واحترام متبادل ومستقبل واحد ودائماً ما أقول إننا نشرب من كوب واحد فكيف يمكننا أن نختلف أو نحمل الكراهية لبعضنا البعض.
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