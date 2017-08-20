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الزعيم عادل إمام في عزاء الدكتور رفعت السعيد

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مصراوي Masrawy

الزعيم عادل إمام في عزاء الدكتور رفعت السعيد

09:50 م الأحد 20 أغسطس 2017

الزعيم عادل إمام في عزاء الدكتور رفعت السعيد

الزعيم عادل إمام في عزاء الدكتور رفعت السعيد

القاهرة – (مصراوي):

حرص الفنان الكبير عادل إمام على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل رفعت السعيد مساء اليوم الأحد.

وشهد عزاء الدكتور رفعت السعيد، القيادي اليساري ورئيس حزب التجمع السابق، حضورا لافتا لشخصيات عامة ووزراء وسياسيين وفنانين.

وتوفي السعيد، الخميس الماضي عن عمر ناهز 85 عاما.

ويعد السعيد، أهم من قاموا بالتأريخ للحركة اليسارية المصرية منذ نشأتها في ثلاثينات القرن الماضي، كما اشتبك مع تيار الإسلام السياسي في وخاصة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

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