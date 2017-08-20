الزعيم عادل إمام في عزاء الدكتور رفعت السعيد
الزعيم عادل إمام في عزاء الدكتور رفعت السعيد
09:50 م الأحد 20 أغسطس 2017
الزعيم عادل إمام في عزاء الدكتور رفعت السعيد
القاهرة – (مصراوي):
حرص الفنان الكبير عادل إمام على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل رفعت السعيد مساء اليوم الأحد.
وشهد عزاء الدكتور رفعت السعيد، القيادي اليساري ورئيس حزب التجمع السابق، حضورا لافتا لشخصيات عامة ووزراء وسياسيين وفنانين.
وتوفي السعيد، الخميس الماضي عن عمر ناهز 85 عاما.
ويعد السعيد، أهم من قاموا بالتأريخ للحركة اليسارية المصرية منذ نشأتها في ثلاثينات القرن الماضي، كما اشتبك مع تيار الإسلام السياسي في مصر وخاصة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
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