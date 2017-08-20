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مقتل 18 مدنيا في غارات للتحالف الدولي بشمال شرق سوريا

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مصراوي Masrawy

مقتل 18 مدنيا في غارات للتحالف الدولي بشمال شرق سوريا

10:05 م الأحد 20 أغسطس 2017

مقتل 18 مدنيا في غارات للتحالف الدولي بشمال شرق سوريا

ارشيفية

دمشق - (أ ف ب):

قتل 18 مدنيا على الاقل بينهم ثلاثة اطفال، السبت، في غارات للتحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده واشنطن استهدفت قرية يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الأحد.

وأورد المرصد أن الغارات استهدفت قرية الجزاع في جنوب محافظة الحسكة حيث لا يزال الجهاديون يسيطرون على بقعة صغيرة.

وأوضح أن القتلى الـ18 كانوا "في منطقة مسجد ومنازل مجاورة لها".

واسفرت الغارات ايضا عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم المتطرف.

ومنذ بدء عملياته الجوية في سوريا والعراق، يؤكد التحالف انه يتخذ تدابير لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. لكنه اقر بمسؤوليته عن مقتل 624 مدنيا في ضربات منذ 2014، وفق حصيلة نشرها في بداية أغسطس.

هذا المحتوى من

AFP

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