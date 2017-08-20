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499 قتيلاً جراء الفيضانات في سيراليون

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مصراوي Masrawy

499 قتيلاً جراء الفيضانات في سيراليون

10:03 م الأحد 20 أغسطس 2017

499 قتيلاً جراء الفيضانات في سيراليون

فريتاون - (أ ف ب):

أسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة التي ضربت فريتاون ليل 13-14 أغسطس عن 499 قتيلا بينهم 156 طفلا وفق ما أفادت المشرحة المركزية في عاصمة سيراليون، الأحد، فيما لا يزال المسعفون يبحثون عن جثث.

وقال محمد كمارا الذي يعمل في مشرحة المستشفى لفرانس برس "حتى صباح الاحد، احصينا 499 جثة تم دفنها".

وتعذر على فرانس برس تأكيد هذه الحصيلة لدى الصليب الاحمر المحلي.

واسفرت الفيضانات، الاخطر في التاريخ الحديث لهذا البلد في غرب افريقيا، عن مقتل 162 رجلا و163 امراة وسبعين فتى و86 فتاة، اضافة الى 18 شخصا تعذر تحديد جنسهم وسنهم.

وأشارت الحصيلة السابقة الى 441 قتيلا، لكن مئات لا يزالون يعتبرون مفقودين بعد اسبوع من الكارثة.

ولا تزال المساعدة الدولية تصل الى سيراليون التي وجهت سلطاتها نداء الى المجتمع الدولي.

ووصلت، الأحد، طائرتا مساعدات من غانا والمغرب.

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مصراوي Masrawy

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