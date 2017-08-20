مادورو يتهم النائبة العامة السابقة بعرقلة تحقيقات 10:00 م الأحد 20 أغسطس 2017

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

كاراكاس - (أ ف ب):اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأحد، النائبة العامة السابقة لويزا اورتيجا بانها عرقلت تحقيقات حول شبهات بحالات فساد كان امر باجرائها.وقال مادورو، في مقابلة تلفزيونية، "حين ابلغنا النيابة ماذا فعلت؟ نعلم بانها نبهت الفاسدين فغادروا البلاد. لقد جنوا ملايين الدولارات فتحوا بها حسابات في الخارج، في ملاذات ضريبية في جزر الكاريبي".وأكد أنه سلم اورتيجا أدلة على حالات فساد في شركات تتعاطى التنقيب عن النفط.وأضاف: "اكتشفنا بعدها سبب مغادرتهم البلاد. ان النيابة كانت تحمي هذه القطاعات".ولجأت اورتيجا، الجمعة، إلى كولومبيا بعدما اقالتها الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الرئيس الفنزويلي في الخامس من أغسطس.وباتت من أشرس المعارضين لمادورو بعدما كانت تنتمي إلى تيار الرئيس الراحل هوجو تشافيز.وفي تسجيل صوتي، بث الجمعة، في المكسيك خلال اجتماع لمدعين، اتهمت اورتيجا مادورو بالضلوع في فضيحة فساد كبيرة على صلة بمجموعة "اوديبرشت" البرازيلية، مؤكدة انها تملك ادلة.

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