نائب النوبة بأسوان: تكلفة تعديل الدستور كبيرة

التحرير

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رفض النائب البرلماني ياسين عبدالصبور مقترح تعديل فترة الرئاسة في الدستور، قائلا: «حتى لا نترك أى اتهام قد يوجه للمجلس فى هذا الشأن».

وأعلن عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بأسوان، خلال تصريحاته لـ"التحرير" اليوم الأحد، عن تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى لانتخابه لفترة رئاسية تالية، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحرب على الإرهاب التى يقودها الآن.

وأضاف نائب النوبة أن القاعدة العريضة من أبناء هذا الوطن لديها رغبة قوية في الاستقرار السياسى، بما يؤكد أن الرئيس السيسى سيكتسح أى انتخابات رئاسية قادمة دون النظر لاعتبارات تعديل الدستور، على حد قوله.

ولفت عبدالصبور إلى أن أى تعديل للدستور سيحتاج إلى تكلفة كبيرة، من خلال طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء الشعبى، فى الوقت الذى يعد فيه طريق الانتخابات أيسر وأسهل الطرق أمام السيسى للحصول على فترة رئاسية جديدة، دون النظر للتعديلات الدستورية.

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».