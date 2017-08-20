نائب المنيا عن تعديل مدة الرئاسة: «كل رئيس يلغي سياسة من قبله»

التحرير

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أيد النائب البرلماني علاء السبيعي، مقترح مد فترة الرئاسة بالدستور، معللا ذلك بأنه سيعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة لتحقيق ما بدأه من إنجازات، والمزيد من الاستقرار داخل البلاد.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنيا، لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أن الوضع داخل مصر غير الدول الأخرى التي تضع سياسات وأهدافًا بعينها، يتم تنفيذها بغض النظر عن الأشخاص الذين يتولون مقاليد الحكم، ففي مصر كل رئيس يأتي بسياسات وأهداف معينة تلغي ما سبقه.

وأوضح السبيعي: «من الأفضل أن تكون فترة الرئاسة 6 سنوات في أثناء وضع المادة الخاصة بها في الدستور، حتى يستطيع الرئيس جني ثمار ما بدأ زراعته».

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».