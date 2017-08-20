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علمت 400 سيدة.. أول مدربة لتعليم قيادة السيارات في الصعيد (فيديو)

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التحرير

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لم تجد "علا رشوان"، صاحبة الـ37 عامًا، طريقة لتجنب  في محافظة سوهاج، سوى تعليم السيدات قيادة السيارات، لتواجه المضايقات التي يتعرضن لها من قبل السائقين والشباب، وتصبح بذلك أول من يعلم السيدات قيادة السيارات في الصعيد.

وتقول علا، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنها حاصلة على بكالوريوس تجارة، ومتزوجة، وتعلمت قيادة السيارات منذ عمر 17 عامًا، لافتة أنها اتقنتها لمواجهة ظاهرة التحرش التي يشهدها المجتمع منذ سنوات، وقررت تعليم الفتيات والسيدات قيادة السيارات على كورنيش سوهاج، ومن ثم القيادة بالشارع العام، واستطعت تعليم 400 سيدة من سوهاج ومحافظات أخري حتى الآن، مضيفة: "مستمرة لحد ما هشوف كل سيدات سوهاج متعلمات القيادة".

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وأضافت، أنها تتمنى إنشاء أول مدرسة لتعليم القيادة للسيدات على مستوى الصعيد، لأنها ترى أن المرأة حقها مهضوم في بلادنا وتتعرض لمضايقات عديدة في الشارع من السائقين خاصة، مؤكدة أنها تعطي كورس 8 حصص في تعليم القيادة بأجر رمزي، قائلة: "مش عايزه أشوف راجل بيسوق سيارة وحلمي أشوف كل الفتيات والسيدات بيسوقوا سياراتهم بنفسهم".

وفي السياق ذاته، أكدت ريهام يحيى، موجهة صحافة بالتربية والتعليم، أنها تعلمت القيادة مع علا، موضحة أنها أعطتها كل خبرتها في فنون قيادة السيارات والتي من بينها الإنسانية أثناء القيادة.

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