برلماني عن تعديل مدة الرئاسة: «ماعرفش حاجة.. ومش هتفرق سنتين»

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

نفى النائب البرلماني العميد سيد أحمد علمه بالدعوات المطالبة بتعديل الدستور بشأن إطالة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، قائلًا: "ماعرفش حاجة عنه ومش هتفرق سنتين زيادة".

وأضاف عضو مجلس النواب بدائرة سيدى سالم في كفر الشيخ، لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أنه لا يصح أي تعديل في الدستور إلا إذا تقدم به خُمس النواب، ولو حدث ذلك وطالب النواب بإطالة مدة الرئاسة فأوافق على الفور وأنضم إليهم.

وعلل سبب موافقته بأن ذلك سيسمح للرئيس بوقت كافٍ لإنهاء المشاريع التي بدأها كقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأبدى عضو مجلس النواب رفضه أن تزيد الدورة عن 6 سنوات تحت أي ظرف أو أن تزيد عن دورتين رئاسيتين.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».