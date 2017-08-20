نائب بالإسماعيلية: الحديث عن تعديل الدستور سابق لأوانه

التحرير

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رفض النائب البرلماني اللواء أشرف عمارة الحديث عن تعديل الدستور في الوقت الراهن.

وقال النائب البرلمانى عن الدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إن الحديث عن تعديل مواد الدستور سابق لأوانه، لافتا إلى أن مقترح تعديل الفترة الرئاسية لم يعرض عليهم بمجلس النواب.

وأوضح: «الآن المجلس في أجازة، وحين عودة الدورة البرلمانية وعرض القانون سندرس ما هو فيه صالح المواطنين».

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».