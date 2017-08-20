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رئيس جامعة كفر الشيخ: «العلاج في مستشفى الطوارئ هيكون غالي»

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رئيس جامعة كفر الشيخ: «العلاج في مستشفى الطوارئ هيكون غالي» رئيس جامعة كفر الشيخ: «العلاج في مستشفى الطوارئ هيكون غالي»

التحرير

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شهد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مستشفى طوارئ ومجموعة مستشفيات مختصة بالجامعة.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مستشفى الطوارئ الجارى إقامته سيستقبل الحالات الحرجة، وتكلفة علاج المريض فيه ستكون مرتفعة بالضرورة، يحتم زيادة إمكانياته المادية عن أى مستشفى آخر.

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وأضاف رئيس الجامعة، أن مستشفى الطوارئ سيقام على مساحة 35 ألف متر، ويتكون من 9 طوابق بسعة 300 سرير، و9 غرف عمليات و30 عيادة خارجية، 14 كرسيًا للغسيل الكلوى، و36 سرير عناية، و12 مركز عناية متوسطة، و16 سرير حضان، تنفذ طبقًا للمعايير العالمية.

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التحرير

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