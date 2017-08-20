نائب المحمودية بالبحيرة: نحتاج إلى تعديل الدستور من أجل الرئيس

التحرير

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أيد النائب البرلماني عصام القاضي مقترح تعديل الفترة الرئاسية بالدستور.

وقال نائب المحمودية بالبحيرة، لـ"التحرير" إنه مع استكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة الثانية، وخاصة أنه بدأ مشروعات قومية كبيرة، مشيرا إلى أن مقترح زميله إسماعيل نصر الدين ينادي بتعديل المادة كاملة لما فيها من مشاكل وتشمل عددا من المؤسسات وليس تعديل مدة الرئيس فقط.

وأضاف القاضي أن الانتخابات في الوقت الحالي تتكلف 3 مليارات جنيه والدولة لا تتحمل هذه التكلفة خاصة أننا نحتاج إلى تعديل دستور وانتخابات محليات وبرلمان جديد ورئاسة فتكون التكلفة عالية، على حد تعبيره.

وأكد النائب البرلماني أن الوضع في الأول والآخر للشعب من خلال الاستفتاء على الدستور.

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».