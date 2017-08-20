نائب القليوبية عن مد فترة الرئيس: «مش هقول رأيي دلوقتي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رفض النائب البرلماني حسن عمر حسنين الإفصاح عن موقفه من مقترح تعديل الفترة الرئاسية بالدستور.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والعبور في محافظة القليوبية، لـ"التحرير" اليوم الأحد: "مش هقول رأيي دلوقتي.. هقوله لما نيجي نناقش المقترح في المجلس".

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

شاهد أيضا

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة