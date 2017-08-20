نائب إهناسيا في بنى سويف يطالب بمد فترة الرئاسة لـ5 سنوات

التحرير

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وافق النائب البرلماني على بدر على مقترح تعديل مدة الرئاسة فى الدستور.

وقال عضو البرلمان عن دائرة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إن مدة 4 سنوات لفترة الحكم غير مناسبة وقليلة جدا، والأمر يتعلق بالرئيس الحالى فى ظل حرب الإرهاب في المنطقة كلها.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمد فترة الرئيس إلى 5 سنوات، مضيفا: «الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت فترة حكمه العديد من المشروعات على أرض الواقع مثل العاصمة الجديدة والطرق والبنية التحتية وحافظ على الشعب المصرى وقاد الدولة المصرية بعدما عشنا فترة قاسية وبدأنا نستنشق الهواء بشكل افتصادى».

وتابع: «ولو وجد غير السيسى لاحتجنا إلى سنوات عديدة فى تنفيذ كافة المشروعات».

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».