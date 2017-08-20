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طارق يحيى يكشف حقيقة أزمة «جنش» في معسكر الزمالك

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طارق يحيى يكشف حقيقة أزمة «جنش» في معسكر الزمالك طارق يحيى يكشف حقيقة أزمة «جنش» في معسكر الزمالك

التحرير

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نفى طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول بنادي ما تردد خلال الساعات الجارية عن وجود أزمات داخل معسكر فريق الكرة المقام حاليًا في التجمع الخامس.

وقال المدير الفني للزمالك، هناك التزام وروح عالية من اللاعبين وتركيز في التدريبات والمعسكر وحالة اللاعبين المعنوية جيدة للغاية.

وأشار طارق يحيى، كل ما تردد عن وجود أزمة مع حارس مرمى الفريق محمود جنش غير صحيح والحارس يتدرب بشكل جيد مع الفريق وهناك تركيز كبير من الجميع ولا يوجد أزمة كما تردد.

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وأضاف المدير الفني للزمالك، أطالب بضرورة تحري الدقة فيما ينشر عن الزمالك وعدم تصدير أزمات غير مقبولة وهناك التزام من الجميع في المعسكر.

وكان قد تداولت أنباء أن طارق يحيى عاقب جنش بخصم 20 ألف جنيه بسبب مشادة كلامية بين حارس الفريق وأيمن حافظ رئيس الجهاز الإدارى للفريق.

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التحرير

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