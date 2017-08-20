السيسي يهنئ أفغانستان بعيد الاستقلال
السيسي يهنئ أفغانستان بعيد الاستقلال
09:37 م الأحد 20 أغسطس 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة- مصراوي:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.
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