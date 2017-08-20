السيسي يهنئ أفغانستان بعيد الاستقلال

القاهرة- مصراوي:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.