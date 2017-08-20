أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : محمد هاني أصيب بفيروس أثر على كفاءته الفنية -
لقاء حصري - البدري : كريم نيدفيد أفضل لاعبي الأهلي من عدة نواحي -
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل -
قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة -
أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة -
اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا -
صورة وخبر: العراق.. قوات الحشد الشعبي تتقدم نحو "تلعفر" -
العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر -
القوات العراقية تحقق تقدما في مستهل عملية "تحرير تلعفر" -
مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي يهنئ أفغانستان بعيد الاستقلال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يهنئ أفغانستان بعيد الاستقلال

09:37 م الأحد 20 أغسطس 2017

السيسي يهنئ أفغانستان بعيد الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- مصراوي:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​نشاط السيسي في أسبوع: الجولة الإفريقية ومتابعة حادث قطاري الإسكندرية

    أخبار

  • السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

    أخبار

  • السيسي يغادر رواندا متجهًا إلى الجابون

    أخبار

  • رسالة من السيسي إلى بوتين يحملها شكري خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع

    أخبار

إعلان

8151c3ed31.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي

نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي

نائب القليوبية: «لابد من مد فترة الرئاسة لنحكم على السيسي»

نائب القليوبية: «لابد من مد فترة الرئاسة لنحكم على السيسي»

نائب بالدقهلية عن تعديل مدة الرئاسة: «عشان إنجازات السيسي»

نائب بالدقهلية عن تعديل مدة الرئاسة: «عشان إنجازات السيسي»