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​عبد المحسن سلامة: مصر خسرت كثيرًا برحيل رفعت السعيد

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مصراوي Masrawy

​عبد المحسن سلامة: خسرت كثيرًا برحيل رفعت السعيد

09:35 م الأحد 20 أغسطس 2017

​عبد المحسن سلامة: مصر خسرت كثيرًا برحيل رفعت السعيد

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين

كتبت- مروه شوقي:قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن السياسي الراحل رفعت السعيد قدم نموذجًا مختلفًا في مد أواصر التعايش والتسامح مع كل الأطياف السياسية.وأضاف سلامة في تصريحات صحفية خلال حضوره عزاء رفعت السعيد بمسجد عمر مكرم، أن الراحل كان له ميزة سعة أفقه الشديدة والانفتاح على كل الأطياف، وهو ما أطال عمره سياسيًا.وأكد أن الراحل قامة كبيرة ومصر خسرت كثيرا بوفاته وأتمنى أن تأتي أجيال تكمل مسيرته.وتوفي السعيد، مساء الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".

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