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سفير فلسطين: رفعت السعيد مناضل وطني دعّم القضية الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

سفير فلسطين: رفعت السعيد مناضل وطني دعّم القضية الفلسطينية

09:30 م الأحد 20 أغسطس 2017

سفير فلسطين: رفعت السعيد مناضل وطني دعّم القضية الفلسطينية

السفير جمال الشوبكى

كتبت- مروه شوقي:

أعرب السفير جمال الشوبكى سفير فلسطين لدى ، عن تعازيه باسم الشعب الفلسطيني، لأسرة السياسي الراحل رفعت السعيد.

وقال الشوبكي خلال تقديمه العزاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير، إن السعيد مناضل كبير وطني مصري بامتياز، تبنى القضية الفلسطينية وكرس حياته مدافعًا عن القضية، لافتًا إلى أنه فقد كان ضد سياسية الإمبريالية والاستعمار الأجنبي.

وأضاف أن الراحل لم تخلو أي مناسبة إلا وكان يوجه رسائل قوية دعما للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه منهجه البحث عن الحرية والاستقلال وكرامة الانسان ستبقى إرثًا تسير على إثره الأجيال القادمة.

وتابع: "نقلنا تعازي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الرئيس عبد الفتاح والشعب المصري وأسرة الفقيد".

وتوفي السعيد، مساء الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".

ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".

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