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سوريا: طائرات التحالف ترتكب مجزرة في الرقة

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مصراوي Masrawy

سوريا: طائرات التحالف ترتكب مجزرة في الرقة

09:38 م الأحد 20 أغسطس 2017

سوريا: طائرات التحالف ترتكب مجزرة في الرقة

ارشيفية

دمشق - (د ب أ): 

ذكرت مصادر طبية أن طائرات التحالف الدولي ارتكبت، اليوم الأحد، مجزرة مروعة إثر قصف مبنى سكني في مدينة الرقة شمال شرقي سورية.

وقالت المصادر ، في مدينة الرقة، لوكالة الأنباء الألمانية إن "طائرات التحالف قصفت اليوم الأحد مبنى سكنيا في حي البدو شمال المدينة، ما أدى لمقتل أكثر من 35 شخصا أغلبهم عائلات بأكملها، ولم تستطع فرق الاسعاف انتشال جميع الجثث من تحت الانقاض ".

وفي سياق متصل، ذكرت مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي، مقربة من تنظيم داعش، أن 8 مسلحين من قوات سورية الديمقراطية "قسد" قتلوا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء تفجير التنظيم عدداً من العبوات الناسفة غرب مشفى الأطفال جنوبي مدينة الرقة.

وكانت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية قالت إن أكثر من مئة شخص سقطوا بين قتيل وجريح في استهداف طائرات التحالف ومدفعية "قسد" احياء داخل مدينة الرقة.

وأطلقت قوات سورية الديمقراطية وفصائل معارضة أخرى حملة لتحرير مدينة الرقة منذ بداية شهر حزيران/يونيو الماضي واستطاعت السيطرة على حوالي 50 بالمئة من المدينة، وسقط اكثر من 1500 شخص من أهالي المدينة جراء قصف طائرات التحالف ومدفعية قسد وألغام داعش .

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