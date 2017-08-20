قتلى وجرحى بسبب انهيار سقف مقهى في تونس

تونس - (د ب أ):

قتل اثنان على الأقل، وأصيب عدد آخر في انهيار سقف لمقهى قرب العاصمة تونس، اليوم الأحد.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جزء من سقف المقهى بجهة بن عروس قرب العاصمة انهار، بينما كان عدد من الزبائن داخل المقهى/ ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة عدد آخر.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية إن ثلاثة مصابين نقلوا إلى مستشفى بن عروس. وقد وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الكارثة كان من الممكن أن تكون أكبر، لو كان المقهى مليئا بالزبائن في وقت الذروة.

كما أرجعت الانهيار إلى افتقاد السقف للصيانة، إلى جانب اهتزاز البناية بسبب وجود قاعة للرياضة فوق المقهى.