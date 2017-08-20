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بالصور- توافد مسؤولين وشخصيات عامة على عزاء رفعت السعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور- توافد مسؤولين وشخصيات عامة على عزاء رفعت السعيد

09:16 م الأحد 20 أغسطس 2017

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خلال لقائه مع رئيس الوزراء.. رئيس

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كتبت- مروة شوقي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

توافدت شخصيات عامة وسياسية على مسجد عمر مكرم بميدان التحرير لتقديم العزاء في الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق.

وحضر المهندس ابراهيم محلب وفايزة أبو النجا مساعدا رئيس الجمهورية، وعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي مصيلحي، وزير ، ومحمد أبو الغار ومفيد شهاب ومحمود الخطيب وطاهر أبو زيد وهيثم الحريري ومحمود العلايلي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ومصطفى بكري.

كما حضر الشاعر زين العابدين فؤاد، وعبدالرحيم علي، ضياء رشوان، ويحيى قلاش، ونقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة.

ووقف نجل السياسي الراحل، وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع يتلقيان العزاء.

وتوفي السعيد، مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".

ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".

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