رئيس فريق ترميم مصحف عثمان: النسخة كانت تعاني من تهتك شديد في الورق

كتبت- نسمة فرج:

قالت نجوى السيد إبراهيم، رئيس الفريق المصري لترميم مصحف عثمان، إن عملية الترميم استغرقت أكثر من 5 سنوات بعد تعرض النسخة الأصلية لتهتك شديد في أوراقها.

وأضافت إبراهيم، في كلمتها باحتفالية انتهاء ترميم مصحف عثمان بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة، وشوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن المصحف تم إحضاره عام 2011 من مسجد عمرو بن العاص، لافتة إلى أنه مر بعدد من المراحل في عملية الترميم.

وأكدت إبراهيم، أن مصحف عثمان يعتبر من أهم مقتنيات وأندر مخطوطات دار الكتب والوثائق القومية.

كانت عملية ترميم المصحف بدأت في مارس 2011، بقرار من الدكتور محمد صابر عرب وقت توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

واستغرق الترميم 6 سنوات وقام به فريق عمل من خبراء الترميم بعد دراسة حالة المصحف ووضع خطة لترميمه، واستيراد مواد خام من معمل ترميم الجلود بانجلترا حرصًا على الوصول لأفضل النتائج.

يذكر أن مصحف 139 هو أحد النسخ التي أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه بنسخها سنة 25 هجرياً، وإرسالها إلى المدن الإسلامية في ذلك الوقت -وفقًا لما ذكره المقريزي في الخطط المقريزية ربما كان المصحف هو النسخة التي كان يقرأ بها سيدنا عثمان رضي الله عنه يوم مقتله.

وورد المصحف إلى دار الكتب في شهر فبراير 1884، من جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة.