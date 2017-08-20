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الإندبندنت: تهرب جد ترامب من الخدمة العسكرية أدى إلى طرده من ألمانيا

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مصراوي Masrawy

الإندبندنت: تهرب جد من الخدمة العسكرية أدى إلى طرده من ألمانيا

09:22 م الأحد 20 أغسطس 2017

الإندبندنت: تهرب جد ترامب من الخدمة العسكرية أدى إلى طرده من ألمانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب - عبدالعظيم قنديل:

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، عن رسالة منسوبة إلى جد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والتي يتوسل فيها إلى لويتبولد، حاكم ولاية بافاريا الألمانية، عدم ترحيله، وذلك بعدما تلقى مرسومًا مليكًا لمغادرة ألمانيا وعدم العودة إليها.

وبحسب التقرير، منحت السلطات الألمانية فريدريك ترامب ثمانية أسابيع لمغادرته البلاد وحرمته من العودة مرة آخري، وذلك لأنه لم يؤدي خدمته العسكرية، وقد كتب جد الرئيس ترامب هذه الرسالة في عام 1905 عندما عاد إلى ألمانيا مع زوجته وابنته قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، وصف فريدريك اللحظة التي تلقى المرسوم الملكي بأنه "ضربة قاصمة من السماء"، مضيفًا: "تحطمت أسرتي وأصبح طفلي الصغير مريضًا بعدما انتابتنا حالة من الخوف والقلق".

وقال فريدريك: "لماذا يجب أن نرحل؟ هذا أمر صعب جدا بالنسبة لأسرة".

وأشار التقرير إلى أن فريدريك ترامب غادر ألمانيا في سن 16 مع ممتلكات قليلة وذهب إلى الولايات المتحدة على أمل تحقيق ثروة، لافتًا إلى فريدريك ولد في قرية كالستادت، في منطقة راينلاند في غرب ألمانيا في عام 1869، حيث مارس العديد من المهن مثل الحلاقة حتي أصبح رجل ثري.

وربط التقرير بين قوانين الهجرة التي فرضها الرئيس ترامب والطريقة التي دخل جده بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يسمح لجده بالبقاء في بافاريا، على الرغم من رسالته، واستقر في مدينة نيويورك مع عائلته.

وبعد أكثر من 100 عام، دفعت قوانين الهجرة للرئيس ترامب إلى زيادة في الاعتقالات للمهاجرين الذين ليس لديهم سجلات جنائية، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية نحو 650 شخصا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، خلال أربعة ايام فى شهر يوليو الماضي، ومن بين هؤلاء، لم يكن لدى 520 سجلات جنائية، وذلك حسبما أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ووقع ترامب، في 6 مارس الماضي، أمرًا تنفيذيا ما يزال ساريًا يحظر دخول مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط، لكنه لم يطبق بسبب تعرضه للتعليق من قبل المحاكم الفيدرالية الأمريكية في أكثر من مناسبة، لاسيما بعد أن أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها ضد هذه الخطوة.

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