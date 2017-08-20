وزير الدفاع الايراني: لن نخضع لأي ضغوط تحول دون تطوير برامجنا الصاروخية

طهران - (د ب أ):

أكد وزير الدفاع الايراني الجديد العميد أمير حاتمي أن بلاده لن تخضع لأي ضغوط للحيلولة دون تطوير برامجها الصاروخية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن العميد أمير حاتمي قال في تصريح صحفي له، على هامش الاجتماع الأول للمجلس الوزاري برئاسة الرئيس حسن روحاني اليوم الأحد: من أجل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد والتي تعد أمرا ضروريا لإحلال الأمن ، فاننا سنبذل جهودنا في هذا الصدد".

وأضاف: "البرامج الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستمضي إلى الأمام وفقا للسياسات الدفاعية المحلية ووفقا للبرامج المصادق عليها واننا لن نخضع أبدا للضغوط".

يذكر أن الولايات المتحدة تعترض بشدة على البرنامج الصاروخي الإيراني وفرضت عقوبات جديدة ضد كيانات ومسؤولين إيرانيين في يوليو ردا على البرنامج الصاروخي لطهران .

من جانبه، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الماضى بإن بلاده يمكن أن تستأنف برنامجها النووي خلال ساعات إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية.