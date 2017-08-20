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سقوط طائرة صغيرة في ألمانيا وإصابة 4 أشخاص

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مصراوي Masrawy

سقوط طائرة صغيرة في ألمانيا وإصابة 4 أشخاص

09:18 م الأحد 20 أغسطس 2017

سقوط طائرة صغيرة في ألمانيا وإصابة 4 أشخاص

ارشيفية

برلين - (د ب أ): أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن أربعة أشخاص، بينهم طفل صغير، أصيبوا بإصابات خطيرة جراء سقوط طائرة خفيفة بالقرب من ساحة طيران في مدينة إشفيجه وسط البلاد.وأوضحت الشرطة أن الطائرة واجهت ريحا عاتية أثناء هبوطها، وعندئذ عدل قائد الطائرة عن الهبوط ،وواصل التحليق على ارتفاع متدن، ما أدى إلى أن يعلق جناح الطائرة في عائق، وسقوط الطائرة قبالة إحدى الغابات.وكانت الطائرة تقل إلى جانب قائدها، ثلاثة ركاب آخرين أعمارهم 3 و29 و64 عاما.ويقوم خبراء حاليا بفحص الطائرة للوقوف على أسباب الحادث.كانت ساحة الطيران قد أقامت اليوم احتفالية للطيران، وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم التوقف عن إقلاع طائرات بعد وقوع الحادث، الذي لم يسبب خطرا على الزائرين حسب كلام المتحدث.

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مصراوي Masrawy

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