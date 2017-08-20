«المهن التعليمية» تبحث رفع الحراسة القضائية عن النقابة

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ترأس خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، اجتماعًا لرؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة بالجزيرة، لبحث رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية.

حضر الاجتماع محمد عبدالله، أمين عام نقابة المهن التعليمية، واستعرض نقيب المعلمين تفاصيل لقائه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعرض مطالب المعلمين والتي كان من أهمها، جدول أجور المعلمين المقترح من قبل النقابة العامة، وضرورة إيجاد حلول لمشكلة العجز في صندوق معاشات المعلمين، وتعديل قانون النقابة، وعدم تطبيق القيمة المضافة على ممتلكات المعلمين وفقًا للقانون الذي يعفي النقابات المهنية من ذلك، بالإضافة إلى عودة النقابة في لجنة اختيار القيادات.

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وأوضح الزناتي أنه سيتم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية يوم السبت، الموافق 9 سبتمبر المقبل، بناءً على المادة رقم 738 من القانون المدني، والمادة رقم 42 من القانون رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية، وذلك لدراسة رفع الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، ودراسة إجراء الانتخابات النقابية بجميع مستوياتها المختلفة بحكم القانون ( لجان نقابية – نقابة فرعية – نقابة عامة ) وذلك في مواعيدها القانونية وأن تكون تحت الإشراف القضائي الكامل .