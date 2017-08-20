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جهاز المنتخب يكشف سر «الاتصال» الذي أبعد وردة عن معسكر الفراعنة

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جهاز المنتخب يكشف سر «الاتصال» الذي أبعد وردة عن معسكر الفراعنة جهاز المنتخب يكشف سر «الاتصال» الذي أبعد وردة عن معسكر الفراعنة

التحرير

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أكد محمود فايز المدرب العام لمنتخب ، أن الجهاز الفني حاول الاتصال بعمرو وردة لاعب باوك اليوناني للتأكد من اتهامه بالتحرش باثنين من زوجات زملاؤه بفريق فيرينسي البرتغالي الذي استعاره من باوك، لكن اللاعب تجاهل الرد على اتصالات الجهاز الفني.

وقال فايز لـ «التحرير»، إن الجهاز الفني كان يرغب في التأكد من حقيقة الواقعة لكن اللاعب تجاهل الرد ومن ثم جاء قرار الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني باستبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة لموقعتي أوغندا.

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ويدخل منتخب مصر في معسكر مُغلق استعدادًا لمواجهتي أوغندا ذهابًا وإيابًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

 

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التحرير

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