أول حوار مع كابوريا بعد انضمامه للزمالك: حققت حلم والدي «المتوفي».. وهذه وصية حسام حسن

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انتقل أحمد موسى "كابوريا" صانع ألعاب النادي المصري البورسعيدي لفريق الزمالك لمدة 4 مواسم بداية من الموسم القادم، ويأتي انتقال كابوريا إلى الزمالك بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، خاضها مسؤولو القلعة البيضاء مع نظرائهم في المصري بعد ظهور اللاعب بمستوى لافت للنظر لمدة موسمين تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني للفريق، وساهم مع الفريق البورسعيدي بإحراز 11 هدفًا، وصنع 17 هدفًا خلال الموسمين.

ويأمل جماهير القلعة البيضاء أن تكون صفقة انضمام «كابوريا» للزمالك تمثل إضافة للفريق الأبيض خاصة بعد بيع النادي لنجم الفريق محمود عبدالرازق «شيكابالا».

والتقت التحرير «كابوريا» عقب انتقاله للزمالك رسميًا، وكان لنا معه هذا الحوار، الذي كشف فيه عن كواليس المفاوضات، وحقيقة دخول الأهلي في الصفقة ونصيحة «العميد» له..

في البداية.. نريد أن نعرف منك كواليس مفاوضات الزمالك معك؟

مفاوضاتي مع مسؤولي القلعة البيضاء كانت منذ فترة كبيرة، ووقتها تركت كل شىء لإدارة النادي المصري لاستكمال المفاوضات وحدثني وقتها وسطاء من نادي الزمالك وأحد وكلاء اللاعبين للجلوس معهم في أحد الكافيهات للتوقيع، لكن طالبتهم بالتحدث بشكل مباشر مع النادي المصري، وهو ما حدث بالفعل، وتحدث معي المستشار مرتضى منصور، وقال لي إنه ينتظر مني أن أكون إضافة قوية للفريق، ويثق في قدراتي ويريد ضمي، وطالبني بضرورة الحفاظ على سرية المفاوضات حتى تنتهي رسميًا، وبعدها تحدث مع المصري بشكل مباشر، وتم انتقالي للزمالك.

هل تحدث معك أحد في النادي الأهلي؟

تحدث معي مسؤول كبير داخل القلعة الحمراء في شهر يناير الماضي، وطلبني بتسوية أموري مع النادي المصري بعد انتهاء عقدي، ووقتها ذهبت لحسام حسن المدير الفني للفريق وأبلغته ووقعت عقد على بياض للنادي المصري حتي يستفيد ماديًا في حالة رحيلي.

هل كنت تفضل الانتقال للأهلي وقت مفاوضاته معك؟

النادي الأهلي كبير، ولا يمكن أن يرفضه أحد، لكن الزمالك تفاوض معي منذ فترة كبيرة، وكان حريصًا على التعاقد معي، وأنا احترمت ذلك، وعندما حدثني مسؤول بالنادي الأهلي فضلت الزمالك، لأنني بالفعل كنت أتمنى الانتقال إلى الزمالك، ووالدي كان زملكاويًا، وكان يريد انتقالي إلى الزمالك قبل وفاته.

هل تحدثت مع مسؤولي المصري لتسهيل انتقالك للزمالك؟

لم يحدث مطلقًا، والنادي المصري كبير جدًا، وأحب أن أقول إن أفضل موسمين في حياتي هما أثناء وجودي في بورسعيد، ولذلك كان واجبي نحوهم عندما انتقل إلى أي ناد آخر أن يستفيدوا من وراء بيعي، وحتي آخر يوم في رحيلي تواجدت في معسكر الفريق، وجلست مع التوأم، وتمنوا لي التوفيق، وأتمني أن تكون جماهير بورسعيد غير غاضبة مني في شىء، فكل شىء تم بموافقة المجلس.

ما آخر كلمات حسام حسن لك؟

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حسام حسن يمثل لي قيمة كبيرة، فهو من أظهر موهبتي، ووثق في، ووعدني بأنه سيجعلني من أفضل اللاعبين، وأعتبره صاحب الفضل عليّ بعد ربنا في تطور مستواي الفني، ووجه لي نصيحة أن أركز في الملعب، وأن أتجنب ما يحدث من أزمات، وأن يكون هدفي التواجد في المنتخب والابتعاد عن الإعلام، لأن المنافسة ستكون قوية، وتمنى لي التوفيق مع الفريق الأبيض.

قبل انتقالك للزمالك هل فكرت في أزمات رئيس النادي وعدم الاستقرار والاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين كل موسم؟

أنا غير قلق من مرتضى منصور والتعامل معه، لأن أنا أثق أن اجتهادك في الملعب والتدريبات والعمل بإخلاص هو المقياس للمشاركة في المباريات، فلا يمكن مثلًا أن يعلم رئيس النادي أن هذا اللاعب يعمل كل شىء لإفادة الفريق ويستغني عنه أو يهاجمه.

تقصد أن كل من استغنى عنهم الزمالك كانوا غير مفيدين للفريق؟

لكل لاعب ظروف خاصة داخل الفريق، ولا أحب أن تحدث عن زملائي لأنهم جميعًا من أفضل اللاعبين، ورحيلهم رؤية للجهاز الفني ورئيس النادي.

ما رأيك في بيع الزمالك لشيكابالا؟

كنت أتمنى بقاء شيكابالا واللعب معه، لأنني أحبه جدًا، هو لاعب ممتع للغاية، وأعتبره رمزًا من رموز الزمالك.

وكنت أتمنى أن أتعلم منه أكثر، وأحب أن أوضح أنني لم أكن أوافق على أن يكون شيكابالا ضمن صفقة تبادلية معي، لأن شيكابالا قيمة كبيرة وإضافة لأي فريق.

هل أنت قلق أن يكون مصيرك دكة البدلاء في الزمالك؟

أنا أثق في إمكانياتي جيدًا، وأنا قادم من ناد كبير لا يقل عن الأهلي والزمالك، وكنت من أفضل اللاعبين في مصر وقتها، فلماذا أقلق من عدم المشاركة مع الزمالك؟ أعلم أن المنافسه كبيرة، لكن أنا جاهز لها وسيكون الزمالك بوابتي للانضمام لمنتخب مصر.

في النهاية.. ماذا رسالتك لجماهير الزمالك؟

أعد جماهير الزمالك أن أمثل إضافة قوية للفريق، وإنني سأبذل قصارى جهدي لحصد البطولات، فجماهير الزمالك تستحق ذلك، وهي من تصنع نجومية الكثيرين، فلها الحق عليا، وأيضًا إدارة الفريق التي وثقت في وتعاقدت معي بأن لا أخذلهم.