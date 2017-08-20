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تجديد حبس عاطل اعتدى جنسيًا على ابنته في الغربية

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس عاطل اعتدى جنسيًا على ابنته في الغربية

08:24 م الأحد 20 أغسطس 2017

تجديد حبس عاطل اعتدى جنسيًا على ابنته في الغربية

ارشيفية

الغربية - مروة شاهين:

قرر المستشار تامر كشك رئيس محكمة جنح المحلة، مساء اليوم الأحد، حبس عاطل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتعدي جنسيًا على طفلته لأكثر من ٣ مرات، ما تسبب في إصابتها بجروح وكدمات.

وكان مدير أمن الغربية، اللواء طارق حسونة، تلقى إخطارًا من رئيس المباحث الجنائية، اللواء أيمن لوقية، باتهام "ح. ا" زوجها "ش. م" ٤٤ سنة، بالتعدي جنسيًا على ابنتهما (أمل - ١١ سنة) لأكثر من ٣ مرات، وما أعقب ذلك من إحالة الطفلة إلى الطب الشرعي الذي أكد وجود سحجات وآثار اعتداء جنسي على الطفلة.

ضبطت مباحث الغربية الأب المتهم، وأحالته إلى النيابة، وصدر القرار بحبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وجددت له محكمة جنح المحلة اليوم بالمدة ذاتها.

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