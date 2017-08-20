جنوب أفريقيا: حكم قضائي يسمح ببيع قرون "وحيد القرن" في مزاد علني

جوهانسبرج - (د ب أ):

قررت إحدى المحاكم في بريتوريا، اليوم الأحد، أنه بالإمكان المضي قدما في مزاد لبيع 264 قرنا لوحيد القرن في جنوب أفريقيا، كما هو مقرر ما يجبر وزارة الشؤون البيئية بالبلاد لاعتماد التصاريح المطلوبة لذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون البيئة، إيدنا موليوا، في بريتوريا إننا "سنلتزم بحكم المحكمة".

كان المزاد، الذي سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام، قد أثار احتجاجات دولية من الناشطين في مجال حقوق الحيوان الذين يتخوفون من أن تؤدي التجارة في قرون وحيد القرن إلى تزايد الصيد غير المشروع له.