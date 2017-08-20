إسبانيا لا تستبعد هروب أحد منفذي هجمات برشلونة إلى فرنسا

مدريد- (أ ش أ):

قال رئيس شرطة مقاطعة كاتالونيا الإسبانية جوسيب لويس ترابيرو إنه لا يستبعد أن يكون المشتبه به الأخير في هجمات برشلونة، قد عبر إلى فرنسا.

وأضاف ترابيرو - خلال مؤتمر صحفي في برشلونة نقلته قناة (يورونيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد - "لا نملك أي معلومات محددة بهذا الشأن، لكنه أمر غير مستبعد"، لافتا إلى أن رقابة الحدود فرضت في الحين مباشرة بعد الهجمات.

وكانت الشرطة أعلنت أنها بدأت عملية مطاردة واسعة بحثا عن يونس أبو يعقوب (22 عاما) الذي قاد بحسب وسائل الإعلام الشاحنة الصغيرة بسرعة جنونية الخميس الماضي في شارع لارامبلا ودهس المارة.

ودهست شاحنة صغيرة حشدا من الناس في جادة لارامبلا، أحد أكثر شوارع مدينة برشلونة ازدحاما، إذ يمتلئ دائما بالسياح الإسبان والأجانب وبفناني الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل، وقد سادت حالة من الفوضى والهلع بين المارة فيما لاذ المعتدي بالفرار، وأسفر الهجوم عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من مئة جريح.