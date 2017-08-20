أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : محمد هاني أصيب بفيروس أثر على كفاءته الفنية -
لقاء حصري - البدري : كريم نيدفيد أفضل لاعبي الأهلي من عدة نواحي -
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل -
قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة -
أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة -
اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا -
صورة وخبر: العراق.. قوات الحشد الشعبي تتقدم نحو "تلعفر" -
العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر -
القوات العراقية تحقق تقدما في مستهل عملية "تحرير تلعفر" -
مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السفير البريطاني بالقاهرة: صندوق "نيوتن-مشرفة" يهدف لدعم الأبحاث ذات المردود الاقتصادي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السفير البريطاني بالقاهرة: صندوق "نيوتن-مشرفة" يهدف لدعم الأبحاث ذات المردود الاقتصادي

08:25 م الأحد 20 أغسطس 2017

السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن عن فتح باب التقدم لمنح الدكتوراه في إطار صندوق (نيوتن - مشرفة).

وكتب كاسن - في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد- "صندوق نيوتن-مشرفة شراكة بريطانية مصرية تدعم الأبحاث العلمية ذات المردود الاقتصادي"، داعيا المهتمين إلى التقدم للحصول على المنح الدراسية لنيل درجة الدكتوراه.

ويجمع صندوق (نيوتن - مشرفة) ما بين قطاعات البحث العلمي والابتكار في والمملكة المتحدة من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.

ويمثل هذا البرنامج جزءاً من صندوق نيوتن (735 مليون جنيه استرليني) لدعم الشراكات في مجال العلوم والابتكار بين المملكة المتحدة والقوى الصاعدة.

ويستفيد صندوق (نيوتن - مشرفة)، الذي انطلق في عام 2014، وقيمته 50 مليون جنيه استرليني على امتداد سبع سنوات، من مواطن القوة في مجال البحث والابتكار في المملكة المتحدة، وذلك لدعم أكبر لإمكانات البحث العلمي في مصر وبناء شراكات بحثية بين المؤسسات البحثية المصرية والبريطانية.

وسيغطي الصندوق ثلاث فئات عامة من الأنشطة وتتضمن الموارد البشرية: بناء المهارات والقدرات عن طريق التدريب وتبادل الخبرات؛ التعاون البحثي في مجال موضوعات التنمية؛ الترجمة من خلال نقل الابتكار من الجامعات إلى مجال النشاط المعني.

ويركز صندوق (نيوتن - مشرفة) على خمسة مجالات ذات أولوية تم تحديدها بالتعاون مع المصرية وهي إدارة المياه المستدامة، الطاقة المتجددة، إنتاج الغذاء المستدام، علم الآثار والتراث الثقافي، ورعاية صحية ذات تكلفة معقولة وشاملة للجميع.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السفير البريطاني بالقاهرة: نقدر دور الأزهر ومسؤولياته تجاه مصر والعالم

    أخبار

  • هاشتاج "عيد العلم" يتصدر تويتر

    أخبار

  • جامعة نوتنجهام تُكرم مدير مركز المواد الذكية بمدينة زويل

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية: نستهدف الوصول لـ 156 مليون نسمة بحلول 2050

    أخبار

إعلان

b1b8efb167.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة