السفير البريطاني بالقاهرة: صندوق "نيوتن-مشرفة" يهدف لدعم الأبحاث ذات المردود الاقتصادي

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن عن فتح باب التقدم لمنح الدكتوراه في إطار صندوق (نيوتن - مشرفة).

وكتب كاسن - في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد- "صندوق نيوتن-مشرفة شراكة بريطانية مصرية تدعم الأبحاث العلمية ذات المردود الاقتصادي"، داعيا المهتمين إلى التقدم للحصول على المنح الدراسية لنيل درجة الدكتوراه.

ويجمع صندوق (نيوتن - مشرفة) ما بين قطاعات البحث العلمي والابتكار في مصر والمملكة المتحدة من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.

ويمثل هذا البرنامج جزءاً من صندوق نيوتن (735 مليون جنيه استرليني) لدعم الشراكات في مجال العلوم والابتكار بين المملكة المتحدة والقوى الصاعدة.

ويستفيد صندوق (نيوتن - مشرفة)، الذي انطلق في عام 2014، وقيمته 50 مليون جنيه استرليني على امتداد سبع سنوات، من مواطن القوة في مجال البحث والابتكار في المملكة المتحدة، وذلك لدعم أكبر لإمكانات البحث العلمي في مصر وبناء شراكات بحثية بين المؤسسات البحثية المصرية والبريطانية.

وسيغطي الصندوق ثلاث فئات عامة من الأنشطة وتتضمن الموارد البشرية: بناء المهارات والقدرات عن طريق التدريب وتبادل الخبرات؛ التعاون البحثي في مجال موضوعات التنمية؛ الترجمة من خلال نقل الابتكار من الجامعات إلى مجال النشاط المعني.

ويركز صندوق (نيوتن - مشرفة) على خمسة مجالات ذات أولوية تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة المصرية وهي إدارة المياه المستدامة، الطاقة المتجددة، إنتاج الغذاء المستدام، علم الآثار والتراث الثقافي، ورعاية صحية ذات تكلفة معقولة وشاملة للجميع.