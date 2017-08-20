أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : محمد هاني أصيب بفيروس أثر على كفاءته الفنية -
لقاء حصري - البدري : كريم نيدفيد أفضل لاعبي الأهلي من عدة نواحي -
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل -
قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة -
أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة -
اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا -
صورة وخبر: العراق.. قوات الحشد الشعبي تتقدم نحو "تلعفر" -
العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر -
القوات العراقية تحقق تقدما في مستهل عملية "تحرير تلعفر" -
مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خلال لقائه مع رئيس الوزراء.. رئيس "الايكاو" يشيد بإجراءات الأمن داخل المطارات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خلال لقائه مع رئيس الوزراء.. رئيس "الايكاو" يشيد بإجراءات الأمن داخل المطارات

08:23 م الأحد 20 أغسطس 2017

  • عرض 5 صورة

    8ff22c956a.jpg

  • عرض 5 صورة

    2017_8_20_20_21_34_420.jpg

  • عرض 5 صورة

    dabbfe8b16.jpg

  • عرض 5 صورة

    0d4de2b228.jpg

  • عرض 5 صورة

    e133132ed3.jpg

إعادة الألبوم

بدء عزاء السياسي اليساري رفعت السعيد.. وباقة ورد من الرئيس الفلسطيني​

الألبوم التالى

بدء عزاء السياسي اليساري رفعت السعيد.. وباقة ورد من الرئيس الفلسطيني​

كتب- محمد غايات:​

أشاد رئيس منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) الدكتور أولومويا بينارد اليو، بما اتخذته من إجراءات وخطوات لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة داخل المطارات المصرية وفقاً للمعايير العالمية، كما أثنى على الدور الذي تقوم به الجهات المصرية في مجال التدريب الفني وأهمية دراسة التوسع في برامج التدريب المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الأحد مع الدكتور أولومويا بينارد اليو، بحضور وزير الطيران المدني شريف فتحي.

ورحب رئيس الوزراء - خلال اللقاء - برئيس (إيكاو)، الذي يزور للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط، والمقرر انعقاده خلال الأسبوع الجاري بمدينة شرم الشيخ، معربا عن تمنياته بنجاح المؤتمر الوزاري.

وأكد رئيس الوزراء، الاهتمام بملف التدريب والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي واستعداد مصر لتقديم خبراتها في مجال الطيران المدني من خلال ما لديها من مراكز تدريب متطورة، مشيراً إلى حرص الحكومة على الانفتاح على كافة الأسواق العالمية وخاصة الإفريقية منها والعمل على زيادة عدد الرحلات إليها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكومة تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى

    أخبار

  • إسماعيل يلتقي وزير الطيران المدني لمتابعة نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

    أخبار

  • "إسماعيل" يوجه وزيري الصحة والمالية بسرعة الانتهاء من "التأمين الصحي

    أخبار

  • وزير البيئة: نتوقع قفزة ملموسة في نوعية مياه النيل والبحيرات

    أخبار

إعلان

39f13add7a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة