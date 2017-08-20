خلال لقائه مع رئيس الوزراء.. رئيس "الايكاو" يشيد بإجراءات الأمن داخل المطارات

كتب- محمد غايات:​

أشاد رئيس منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) الدكتور أولومويا بينارد اليو، بما اتخذته الحكومة من إجراءات وخطوات لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة داخل المطارات المصرية وفقاً للمعايير العالمية، كما أثنى على الدور الذي تقوم به الجهات المصرية في مجال التدريب الفني وأهمية دراسة التوسع في برامج التدريب المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الأحد مع الدكتور أولومويا بينارد اليو، بحضور وزير الطيران المدني شريف فتحي.

ورحب رئيس الوزراء - خلال اللقاء - برئيس (إيكاو)، الذي يزور مصر للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط، والمقرر انعقاده خلال الأسبوع الجاري بمدينة شرم الشيخ، معربا عن تمنياته بنجاح المؤتمر الوزاري.

وأكد رئيس الوزراء، الاهتمام بملف التدريب والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي واستعداد مصر لتقديم خبراتها في مجال الطيران المدني من خلال ما لديها من مراكز تدريب متطورة، مشيراً إلى حرص الحكومة على الانفتاح على كافة الأسواق العالمية وخاصة الإفريقية منها والعمل على زيادة عدد الرحلات إليها.