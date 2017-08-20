بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مدرسة تابعة للكنيسة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مدرسة سان جورج التابعة للكنيسة.

وقال المحافظ، خلال جولته التي رافقه فيها عدد من قيادات الكنيسة، على أهمية دور الكنيسة في دعم العملية التعليمية والصحية بما تقدمه من خدمات متميزة في هذين المجالين، مشيرًا إلى أن المدرسة تضم 28 فصلاً، تبدأ الدراسة في عشرة فصول منها مرحلة أولى مع بداية العام الدراسي، وتستقبل الطلاب من مرحلة الروضة إلى الثانوية العامة.

وفي السياق، تفقد المحافظ أعمال إنشاء المدرسة اليابانية، التي من المنتظر أن تبدأ الدراسة في أحد أجنحتها هذا العام، وتتكون من 28 فصلاً، وتقام تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.​