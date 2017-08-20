التعليم: خطة جديدة لتوزيع التغذية المدرسية لعدم تكرار أزمة "تسمم الوجبات"

كتبت- ياسمين محمد:

قالت راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي ومسؤولة ملف التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من شأنها التأكد من سلامة الوجبة الغذائية التي تقدم في لطلاب المدارس، تجنبًا لما حدث خلال العام الماضي من حالات اشتباه في تسمم بعض الطلاب، الأمر الذي انتهى إلى وقف توزيع التغذية المدرسية.

وأضافت حلاوة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن وجبة العام الدراسي الجديد ستستهدف تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، ومدارس التعليم المجتمعي.

وعن مكونات الوجبة، قالت إنها ستتضمن بسكوتين 50 جرام محسن لتلاميذ رياض الأطفال، و80 جرام لطلاب المرحلة الابتدائية، مع إلغاء الوجبة الجافة المكونة من "جبنة وخبر"، والتي تسببت في حالات التسمم والإعياء لبعض الطلاب العام الماضي.

ولفتت حلاوة إلى أنه سيتم توزيع قطعة "باتيه سادة"، و"باتيه بالعجوة" وقطعة حلاوة طحينية، وفطيرة بالعجوة، على الطلاب، بدلًا من الوجبة الجافة، مع استمرار توزيع الوجبة المطهية لطلاب المدارس الداخلية.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمية، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين عدة جهات حكومية، للإشراف على سلامة الوجبة منها: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة التموين، إلى جانب متابعة مجلس الوزاراء.

وقالت حلاوة إن الوزارة أصدرت قرارًا لأول مرة هذا العام، يتمثل في عدم تخزين الوجبة المدرسية بمخازن المديريات، بحيث يتم توزيعها يومًا بيوم، مع اختيار شركة توريد كبرى تكون قادرة على التوزيع يوميًا.

وعن مناقصة إنتاج التغذية المدرسية، أشارت حلاوة إلى أن الوزارة قررت أن يكون هناك كراسة شروط وعقد موحد لجميع الموردين على مستوى الجمهورية، مع تحويل المناقصة من عامة إلى محدودة، يشارك فيها نحو 35 موردًا فقط، لافتة إلى توقيع المحافظين على عقود التوريد.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، أنه يتم إنتاج الوجبة المدرسية وفق مواصفات المركز القومي للتغذية، ولأول مرة سيتم مراجعة مواصفاتها من قبل هيئة سلامة الغذاء، خاصة أن الهدف منها توفير وجبة غذائية صحية للطلاب، تساعدهم على التركيز أثناء اليوم الدراسي، وتمثل عامل جذب للطلاب وتخفض نسبة التسرب التعليمي.