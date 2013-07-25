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نقص الحديد بالجسم يضعف الذاكرة

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نقص الحديد بالجسم يضعف الذاكرة نقص الحديد بالجسم يضعف الذاكرة

تقول إحدى الدراسات إن النساء اللاتى يعانين من نقص الحديد بالجسم سجلن مستوى ضعيفاً فى اختبارات الذاكرة، والانتباه والتعلم بالمقارنة مع النساء اللواتى يتمتعن بمستويات كافية من الحديد.

وأكد الدكتور صبحى عيد، استشارى التغذية أن أهمية الحديد تعود إلى أهميته حيث يدخل الحديد فى تكوين الهيموجلوبين الذى ينقل الأوكسجين إلى خلايا الجسم.

وعندما ينخفض مستوى الحديد تكون الخلايا فى حاجة للأكسجين ويؤدى ذلك للإحساس بالتعب، وفقدان الذاكرة وضعف التركيز، وقلة الحماس وضعف الانتباه وانخفاض مستوى الإنجاز فى العمل.

ولعلاج نقص الحديد بالجسم لابد تعديل النظام الغذائى للمريض فلابد من الحرص أن تتكون الوجبة الغذائية من الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والحبوب الكاملة، ضمن نظامنا الغذائى، كما يفضل إضافة الليمون إلى هذه الأطعمة ليُسهل امتصاص الحديد.

بالإضافة إلى زيادة تناول الوجبات التى تحتوى على نسب عالية من الحديد، مثل اللحم الأحمر الخالى من والبقوليات الجافة المطبوخة والبازلاء والخضراوات الورقية، وتناول عصير البرتقال الطازج مع الوجبات الغنية بالحديد، حيث يساعد فيتامين (C) الموجود بالبرتقال على امتصاص الحديد بقوة أكبر.

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