وزير التعليم​: حددنا مصروفات مدارس المتفوقين حفاظًا على استمرارها

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اتجهت إلى تحديد مصروفات للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، حفاظًا على استمرارها بعد انتهاء المعونة الأمريكية.

وأشار الوزير، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الطالب بمدارس المتفوقين يكلف الدولة نحو 30 ألف جنيه سنويًا، وهو مبلغ كبير في حالة إرادة الدولة التوسع في هذا النوع من المدارس، وفي السنوات الماضية، كان جميع الطلاب يسددون مبلغ 1000 جنيهًا فقط.

وأضاف أن الدولة قررت حل الأزمة بأن تتحمل عبء طلاب المدارس الحكومية، ليسددوا مبلغ 1000 جنيه فقط للالتحاق بالمدارس، أما طلاب المدارس الخاصة والدولية فيسددون 30 ألف جنيه للالتحاق بهذه المدارس.

وقال الوزير إن بعض المدارس الدولية تصل مصروفاتها السنوية إلى 300 ألف جنيه، وبعض أولياء الأمور يوافقون على دفع هذه المبالغ الطائلة، بينما يرفضون دفعها إذا طالبت بها وزارة التربية والتعليم.

وعن طلاب المدارس الخاصة الذين لا تصل مصروفاتهم إلى 30 ألف جنيه، أوضح الوزير: "الطالب اللي مصروفاته في المدارس الخاصة 5 آلاف هيدفع في مدارس المتفوقين 5 آلاف، واللي مصروفاته 10 آلاف هيدفع 10 آلاف، واللي مصروفاته أعلى من 30 ألف، هيدفع 30 ألف بس".

وكان جدلًا بين أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، بعد قرار وزارة التربية والتعليم، بتحديد مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بـ1000 جنيه لطلاب المدارس الحكومية، و30 ألف جنيه لطلاب المدارس الخاصة، مشيرين إلى أن الكثير من الطلاب المتميزين المقيدين بالمدارس الخاصة لا تتجاوز مصروفاتهم السنوية 30 ألف جنيه ما يعني زيادة عبء الدراسة بمدارس المتفوقين عليهم.