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تهشم 5 سيارات في حادث تصادم بالمقطم

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مصراوي Masrawy

تهشم 5 سيارات في حادث تصادم بالمقطم

07:56 م الأحد 20 أغسطس 2017

تهشم 5 سيارات في حادث تصادم بالمقطم

حادث تصادم

كتب - علاء عمران:

شهدت منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، حالة من التكدس المرورين اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم نتج عنه تهشم 5 سيارات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرروي بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة.

وتبين بالفحص الأولي، أنه أثناء سير سيارة ملاكي تقودها سيدة، اختلت عجلة القيادة بيدها، واصطدمت بـ4 سيارات متوقفة على جانب الطريق.

ويكثف رجال المرور بالقاهرة جهودهم مدعومين بعددٍ من الأوناش؛ لرفع آثار الحادث، وسحب الكثافات، إعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

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مصراوي Masrawy

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