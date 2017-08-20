نائبة سوهاج: المدة الرئاسية الحالية غير كافية لإصلاح البلاد

التحرير

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أيدت النائبة البرلمانية منال ماهر مقترح تعديل مدة الرئيس في الدستور.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، لـ"التحرير" اليوم الأحد، أن اقتراح تعديل مادة الدستور بمد فترة الرئيس إلى 6 سنوات، مقدم من أحد نواب المجلس ولكن لم يناقش في اللجان والأمور لم توضح حتى الآن، وكان يجب مناقشته داخل المجلس قبل الإعلان عنه حتى لا يتفهمه الشعب بالخطأ.

وقالت منال إن هذا الاقتراح جيد فالفترة الدستورية الحالية كافية لاطلاع رئيس الجمهورية على أحوال البلاد وإصلاح المشكلات التي تواجه المواطنين مع عدم الإمداد لأكثر من فترتين لأى رئيس قادم.

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».