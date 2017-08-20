نائب إسنا بالأقصر: «لجنة دستور 2010 كان عليها ضغوط»

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أيد النائب البرلماني خالد مجاهد تعديل مدة الرئاسة في الدستور.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إسنا بالأقصر، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إنه يؤيد مد فترة الرئيس إلى 6 سنوات بدلًا من 4.

وأضاف مجاهد: «من غير المعقول أن تكون دورة البرلمان 5 سنوات، وفترة الرئاسة 4 فقط»، لافتا إلى أن لجنة دستور 2014 كانت عليها بعض الضغوط، مما دعاها إلى إرضاء بعض الأطراف التي لا تتفهم جيدًا مصلحة الوطن، وإقرار تلك المدة الغير كافية لفترة الرئاسة.

وأوضح النائب أن مد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات سيتيح لكل من يتولى الحكم إنجار المشروعات التي يقوم بعملها، وعمل دولة قوية، لافتًا إلى أنه لابد في حال التعديل استفتاء الشعب المصري وهو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الأمر.

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».