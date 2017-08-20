أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : محمد هاني أصيب بفيروس أثر على كفاءته الفنية -
لقاء حصري - البدري : كريم نيدفيد أفضل لاعبي الأهلي من عدة نواحي -
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل -
قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة -
أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة -
اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا -
صورة وخبر: العراق.. قوات الحشد الشعبي تتقدم نحو "تلعفر" -
العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر -
القوات العراقية تحقق تقدما في مستهل عملية "تحرير تلعفر" -
مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائبة الإسكندرية تحذر من تعديل مدة الرئاسة: «الأزمة في خليفة السيسي»

Google+ Print
نائبة الإسكندرية تحذر من تعديل مدة الرئاسة: «الأزمة في خليفة السيسي» نائبة الإسكندرية تحذر من تعديل مدة الرئاسة: «الأزمة في خليفة السيسي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أيدت النائبة البرلمانية إلهام المنشاوى مقترح تعديل مدة الرئاسة في الدستور، لكنها أبدت تخوفها في نفس الوقت من الإقدام على هذه الخطوة.

وقالت عضو مجلس النواب عن دائرة الإسكندرية، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إنها لا تمانع مناقشة الاقتراح الخاص بمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات في مجلس النواب، مشيرة إلى أن مدة 4 سنوات فى عالم السياسة والمشروعات تعد قصيرة وغير كافية على الإطلاق.

وأضافت «المنشاوى»: إذا كان المقترح سيتم مناقشته يمكن ذلك عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تم انتخابه على أساس دستورى معيّن.

وأوضحت عضو مجلس النواب: "حينما أقدمنا على وضع الدستور كانت هناك ظروف خاصة وكنا قلقين بسبب الأوضاع السابقة التى مرت بها ، وحددنا مدة 4 سنوات لعدم تكرار أزمة الماضى"، منوهة إلى أن الرئيس السيسى سيكمل مدته المقبلة ويمكن أن تمتد إلى ست سنوات، لكن الأزمة تكمن فى الرئيس المقبل، إذ لا نعلم من هو وكيف سينظر للأمور.

شاهد أيضا

وتابعت بأن الرئيس السيسى مازال فى مرحلة الزراعة لكن مازال موسم الحصاد لم يأت بعد إلى الآن وتتبقى مدتين فقط، حسب تعبيرها.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب. 

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من ، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس. 

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي

نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي

نائب القليوبية: «لابد من مد فترة الرئاسة لنحكم على السيسي»

نائب القليوبية: «لابد من مد فترة الرئاسة لنحكم على السيسي»