أخصائية غذائية: شهر رمضان فرصة للتخلص من سموم الجسم

لشهر رمضان خصوصية غذائية لا يمكن إنكارها، وهى تظهر جلية فى بلاد الشام والخليج بشكل عام، حتى قد تصل إلى حد الإفراط فى الطعام، الأمر الذى يتطلب من الصائم إتباع وقاية ذاتية، بحسب ما شددت عليه أخصائية التغذية وفاء خشيش حضت خلاله على أهمية الإكثار من المياه وتعديل السكر عبر حبات التمر لفائدة جسد الصائم.

"صوموا تصحوا" هذه العبارة رددتها خشيش أكثر من مرة للتشديد على أن شهر رمضان بمثابة هدية من رب العالمين للتخلص من جميع السموم التى يكتسبها الإنسان فى الـ11 شهراً الأخرى من السنة، وقالت: "من قواعد شهر رمضان المبارك تنظيف الجسم، ولعله من أهم شهور السنة إذ أنه فرصة لا يمكن تعويضها لإجراء برنامج غذائى متوازن وصحى وللتخلص من جميع الرواسب والسموم التى نبتلعها باقى شهور السنة وهذا ما أكدته دراسات أجنبية حديثة توصلت إلى أن التخلص من سموم الجسم وتنظيفه يتطلب التخفيف من الطعام فى فترة تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع".

أما ما يتبعه الناس خلال الشهر الفضيل، بحسب خشيش، فهو جريمة بحق الصحة، إذ عوضاً عن تخفيف الطعام يلجأ أكثر الصائمين إلى الإكثار منه بحجة الحرمان عن الغذاء لـ16 ساعة (ساعات الصوم) فيفرطون بتناول الحلويات والمأكولات الدسمة وتلك المقلية بالزيت.

وتابعت قائلة: "من الوجبات المألوفة خلال هذا الشهر والتى تتواجد على أكثر الموائد هى السمبوسك (وجبة لبنانية مؤلفة من العجين واللحم المفروم) والتى تعتبر من الأكلات الضارة لأنها مكونة من المعجنات إضافة إلى أنها مقلية".

ولفتت إلى "إمكانية تحضيرها بطريقة مشوية للتخفيف من أضرارها ولا مانع من تناولها مرتين أسبوعياً، ولكن ليس يومياً، كذلك يجب التنبه من المأكولات المقلية الأخرى لما لها من انعكاسات سلبية على صحة الإنسان وتؤدى إلى أمراض نحن بغنى عنها".

وشددت أخصائية التغذية على أهمية صحن السلطة (سلطة الخضروات) وبشكل يومى خلال الشهر الكريم، لافتة إلى ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة.

أما المشروبات كالعصائر الطازجة والمياه فهى مهمة جداً ولكن يجب تناولها قبل نصف ساعة من تناول وجبة الإفطار، بحسب خشيش، أو بعد الإفطار بحوالى الساعة لعدم الإحساس بالتخمة، مشيرة إلى وجوب الابتعاد عن المشروبات الملونة التى بداخلها صبغات ضارة والتى تعتبر بمثابة سموم ندخلها إلى أجسامنا.

أما عن الطريقة الأنجح للإفطار الصحى، تقول خشيش: "يجب البدء بشرب الماء الفاتر قبل كل شيئ لغسل الأعضاء التى سيدخلها الطعام وبعدها تناول حبات التمر لتعديل نسبة السكر فى الجسم، من ثم يمكن البدء بالطعام كالحساء والسلطات وبعدها الطبق الأساسي".

ومن العادات الخاطئة التى يتبعها الصائم عادة، بحسب أخصائية التغذية، تناول الحلويات إذ أنها من أضر ما يمكن تناوله خلال الشهر الكريم لاحتوائها على الزيت والسكر بطريقة مفرطة والتى تنعكس مباشرة وبشكل سيئ على صحة الإنسان خاصة على الذين لديهم أمراض مزمنة كالسكرى والضغط والكوليسترول.

أما عن وجبة السحور فتعتبر، برأى خشيش، مهمة كأهمية وجبة الإفطار، ولكن العادات التى تواكب هذه الوجبة ضارة، باعتبار أنّه على الأشخاص شرب ما يكفى من المياه خلال هذه الفترة، خاصة أولئك الذين يبذلون جهداً خلال النهار، ليتمكنوا من متابعة نهارهم دون التعرض لوعكات صحية.

وأوضحت خشيش أن عادة أكل المعجنات خلال السحور تعتبر ضارة، فمن الوجبات الجيدة ذكرت الفول أو الحمص أو الخبز الأسمر وبداخله اللبنة أو الجبن، إلى جانب الفواكه المجففة وحذرت من النوم مباشرة بعد السحور إذ أنه من المفضل الانتظار حتى الآذان وإقامة الصلاة وقراءة القرآن وبعدها يمكن العودة إلى النوم، فبهذا يكون الطعام قد هضم.

وشددت أخصائية التغذية على أهمية تعديل نسبة السكر بالجسم من خلال أكل التمر أو الفواكة المجففة والطبيعية فهى خير ما يمكن تناوله خلال هذا الشهر والابتعاد عن السكريات الاصطناعية.

وعن المائدة اللبنانية فاعتبرت خشيش أنها تتوجه نحو المائدة الدسمة بعدما كانت معتدلة، وذلك بسبب العادات الغذائية الخاطئة المنتشرة والمطاعم، حيث أن السفرة اللبنانية، كما قالت، كانت بالسابق مشهورة بأشهى الأطباق المليئة بالألياف والبروتينات والسلطات على رأسها التبولة أما اليوم فهذه الأغذية لم تعد ترضى الأجيال الجديدة التى يغويها البرغر والبيتزا.