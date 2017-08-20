نائب طهطا بسوهاج: «السيسي مش بينام.. المفروض يحكمنا 12 سنة»

التحرير

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أيد النائب البرلماني أحمد هريدي مقترح تعديل مدة الرئاسة في الدستور.

وقال عضو مجلس النواب عن مركز طهطا بسوهاج، في تصريحات لـ"التحرير" اليوم الأحد، إنه أول من نادى بتعديل مدة الرئاسة والرجوع إلى دستور عام 1970 مع حذف المواد التوريثية وتحصين البرلماني من الطعن ليتثنى للرئيس تحقيق مطالب الشعب مع أخذ وقته كاملًا.

وأضاف عضو لجنة الزراعة في البرلمان أن الدستور الحالي يجب تغييره أيضا من خلال مجلس النواب، متابعا: «الشعب مش عايز انتخابات الناس زهقت، والمليارات التي تتصرف على الانتخابات أولى بها الشعب، والريس لابد من تركه 12 عاما لكي نحصد الخيرات».

وأشار هريدى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه إنجازات كثيرة من بينها قناة السيوس الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية والإنشاءات السكنية وجلب المعدات العسكرية لأول مرة في التاريخ لحماية مصر من المؤامرات المخطط لها من قبل أعدائنا، مختتما تصريحه بقوله: «الرئيس مش بينام ولازم نصبر علشان نجني الخير القادم».

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».