نائب النور بكفر الشيخ يحذر من فتح باب التعديلات الدستورية على مصراعيه

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

أيد النائب البرلماني محمد عبيدي مقترح تعديل مدة الرئاسة في الدستور.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة سيدي سالم في كفرالشيخ، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إنه يرى مقترح تعديل فترة الرئاسة أمرًا جيدًا جدًا لكي يستطيع الرئيس أيا كان اسمه أن يأخد الفرصة كاملة، مشيرا إلى أن مدة 4 سنوات رئاسية غير كافية.

وأضاف عبيدي أن مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، محذرا في نفس الوقت من فتح باب التعديلات الدستورية على مصراعيه، ولفت إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».