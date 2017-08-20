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بالصور.. تشييع جثمان نقيب محامين أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان نقيب محامين أسيوط

07:51 م الأحد 20 أغسطس 2017

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"المراجيح" تطيح بموظفي مركز شباب في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:شيعت قرية أولاد محمد بمركز الغنايم جنوبي محافظة أسيوط، اليوم الأحد، جثمان صالح السنوسي، نقيب المحامين في أسيوط، بمشاركة اﻵلاف من أبناء المحافظة.شغل السنوسي منصب نقيب المحامين بالمحافظة على مدار ثلاث سنوات مضت، ووافته المنية ليلة أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض.​

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